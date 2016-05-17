Франция применит новейшую технологию для борьбы с дронами во время Евро-2016

Об этом заявил глава службы безопасности на Евро-2016 Зиад Хури, передает Би-би-си. Как говорит Зиад Хури, технология позволяет получить управление над дроном и увести его от поля. По словам спортивного чиновника, такая мера никогда ранее не применялась на спортивных мероприятиях.

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Над десятью французскими стадионами, где будут проходить матчи, будут установлены бесполетные зоны.

Кроме того, на учениях французские представители служб безопасности отрабатывали меры, которые предотвратят распыление химического и биологического оружия над стадионами.

Власти Франции решили усилить безопасность стадионов после терактов в ноябре прошлого года в Париже, когда погибли 130 человек.

Одно нападение произошло на стадионе Стад де Франс, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии.

Матчи Евро-2016 пройдут во Франции с 10 июня по 10 июля.