В ЕС планируют ускорить обмен разведданными для предотвращения терактов

Совещание министров состоялось через несколько дней после терактов в столице Бельгии, унесших жизни десятков людей, сообщает Deutsche Welle.

"Это было нападение на Бельгию, но мишенью этой атаки была также и Европа", - заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, которого цитирует агентство dpa. Он отметил, что в совместном заявлении по итогам встречи говорится о требовании к странам-членам ЕС лучше обмениваться информацией спецслужб в отношении подозреваемых в связях с терроризмом.

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"Иногда существует недостаток политической воли, недостаток координации и, что самое важное в некоторых случаях, нехватка доверия", - отметил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, цитирует агентство Reuters.

Чиновники сетуют, что многие из стран-членов ЕС, в том числе Франция и Германия, придерживают стратегические данные, несмотря на заявления о готовности делиться ими.

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На встрече главы ведомств договорились принять меры в борьбе с терроризмом "с большей скоростью и серьезностью". В совместном заявлении содержится также призыв к Европарламенту ускорить принятие законодательства о создании запланированного единого европейского реестра авиапассажиров.