В РФ намерены ограничить россиянам возможность выезда за границу

Сегодня Нижняя палата Госдумы РФ одобрила в первом чтении пакет ужесточающих ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность законопроектов, пишет "Медуза".

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Отмечается, что авторы законопроекта, в частности, предлагают запрещать выезд из России для граждан, получивших официальное предупреждение о недопустимости действий террористической направленности и лишать осужденных за терроризм и экстремизм российского гражданства.

Законопроект предлагает создать новую категорию невыездных граждан. В нее войдут люди с непогашенной и неснятой судимостью по некоторым "террористическим" статьям и по статьям экстремистской направленности.

Как отмечает издание, экстремистская направленность — это множество статей, которые применяются с большим количеством злоупотреблений. В частности, правозащитники отмечают, что эти статьи — важный инструмент властей в борьбе с политическими оппонентами. Потому столкнуться с пятилетним ограничением на выезд могут многие невиновные люди.

"Вас могут и не посадить за перепост чужой статьи в социальной сети, но легко лишат права на выезд. Этого права также предлагается лишать тех, кому силовые органы объявят официальное предупреждение о недопустимости действий, "создающих условия для совершения" некоторых видов преступлений. Без всякого суда", - сказано в материале.

Также предлагается добавить Уголовный кодекс РФ новые статьи "Международный терроризм" с наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы и "Содействие экстремистской деятельности".

Кроме того, другая часть антитеррористического пакета обязывает операторов связи хранить в РФ в течение трех лет записи разговоров, текстовые сообщения и изображения и предоставлять их по запросу спецслужбам. Правительство в отзыве на законопроект рекомендовало доработать этот пункт. К остальному документу у кабинета министров РФ замечаний нет.

Помимо этого, законопроект предлагает ввести наказание для не сообщивших властям о подготовке или совершении ряда преступлений, в том числе теракта, вооруженного мятежа, захвата заложников, в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.