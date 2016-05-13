В Чечне ночью сожгли дом местного жителя, который жаловался Путину на Кадырова (видео)

По словам жены Джамалдинова, в 00.00 часов к ним в дом пришли люди в масках, они сказали, что пришли спасти их, передает Черновик.

«Посадили жену и троих дочерей в машину и бросили их под мостом. А дом подожгли. Жителям села запретили что либо говорить на эту тему, пригрозив поджогом их домов», – рассказывает она.

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Ранее Джалалдинов записал видеообращение к Путину, где рассказал о поборах со стороны чиновников и социальной ситуации в Чечне (см. ниже).