В Чечне ночью сожгли дом местного жителя, который жаловался Путину на Кадырова (видео)
11:48, 13 мая 2016Мир
4852 2
Вчера, 12 мая, поздно ночью в селе Кенхи Шаройского района Чечни сожгли дом Рамазана Джалалдинова, который в видеообращении к президенту Владимиру Путину пожаловался на главу республики Рамзана Кадырова.
Мужчина жаловался на кадыровскую власть / скриншот
По словам жены Джамалдинова, в 00.00 часов к ним в дом пришли люди в масках, они сказали, что пришли спасти их, передает Черновик.
«Посадили жену и троих дочерей в машину и бросили их под мостом. А дом подожгли. Жителям села запретили что либо говорить на эту тему, пригрозив поджогом их домов», – рассказывает она.
Читайте такжеПутин вспомнил, как Кадыров с отцом воевали против России (видео)
Ранее Джалалдинов записал видеообращение к Путину, где рассказал о поборах со стороны чиновников и социальной ситуации в Чечне (см. ниже).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter