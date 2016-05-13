В возрасте 116 лет умерла старейшая жительница Земли

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Как сообщили в организации Gerontology Research Group, которая специализируется на людях старше 110 лет, Джонс скончалась в ночь на четверг, 12 мая, в доме престарелых в районе Бруклин, где прожила около 30 лет. Последние 10 дней она болела.

Джонс была признана старейшей жительницей планеты 17 июня 2015 года, когда в возрасте 116 лет умерла другая американка Джералиэн Тэлли.

По данным Gerontology Research Group, теперь самой пожилой жительницей Земли неофициально считается 116-летняя Эмма Морано из итальянской коммуны Вербания.

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Сюзанна Мушатт Джонс родилась в многодетной семье в Алабаме. Помимо нее, родители воспитывали еще 11 детей. До переезда в Нью-Йорк она работала на хлопковой плантации своего отца. В Нью-Йорке женщина трудилась няней и постепенно перевезла в город всю свою семью. В 1928 году Джонс вышла замуж за Генри Джонса, однако вскоре они расстались. У Сюзанны не было детей, о ней заботились племянники и племянницы.

В 2014-м ее племянница Лавила Мушатт Уотсон опубликовала биографическую книгу "Сюзанна - наша невероятная 114-летняя тетя".

По данным Книги рекордов Гиннесса , самой старой долгожительницей в мире была француженка Жанна Кальман , скончавшаяся в 1997 году в возрасте 122 лет .