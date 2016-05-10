В Германии рассказали подробности о мужчине, который напал на прохожих под Мюнхеном

Мужчина, который с кухонным ножом напал на четверых прохожих на вокзале города Графинг под Мюнхеном, страдает от психического заболевания. Об этом заявил министр внутренних дел федеральной земли Бавария Йоахим Херрман, со ссылкой на Süddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.

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По словам министра, нападавший наблюдался у психиатра. 27-летний Пауль Х. сознался в совершении преступления, сказал Херрман. На месте преступления было найдено наркотическое вещество.

Как пишет издание, Пауль Х. около 5 утра по местному времени напал с ножом сначала на одного мужчину в электричке, затем на вокзале - второго. После этого он атаковал двух велосипедистов, один из которых развозил газеты. В итоге были ранены четыре человека, один из пострадавших позднее скончался. Сообщается, что при нападении мужчина использовал десятисантиметровый кухонный нож.

Во время нападения он кричал "Аллах акбар". Правоохранители заявляют о намерении проверить, есть ли в преступлении политический мотив, однако по предварительным данным, исламистского подтекста в его действиях не было. Кроме того, по словам главы МВД Баварии, нет никаких данных о том, что нападавший является иммигрантом или выходцем из семьи мигрантов.

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Пауль Х. является гражданином Германии, он зарегистрирован в федеральной земле Гессен. По некоторым данным, у мужчины в рюкзаке были найдены вещи, имеющие отношение к бундесверу.

Как сообщалось, вооруженный ножом мужчина утром во вторник напал на людей на одной из железнодорожных станций в районе Мюнхена в ФРГ. По предварительным данным, четыре человека получили серьезные ранения