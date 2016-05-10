В столице КНДР прошел парад в честь окончания съезда Трудовой партии: фоторепортаж Reuters

В шествии приняли участие несколько сотен тысяч человек, сообщает 112.ua со ссылкой на ВВС.

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Отмечается, что участники парада прошли по центральной площади столицы КНДР, размахивая цветами из розовой бумаги, разноцветными шариками и красными флагами правящей партии страны.

Также на параде были представлены макеты баллистических и космических ракет. Принимал парад лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как отмечает корреспондент ВВС Стивен Эванс, участники шествия демонстрировали свою преданность лидеру страны, который по итогам съезда был назначен председателем Трудовой партии Кореи.

Как известно, во вторник в КНДР завершился первый за 36 съезд Трудовой партии Кореи, который называют самым важным политическим событием в жизни страны за последние несколько десятилетий. Участие в нем принимали почти 3400 делегатов.