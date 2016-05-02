В КНДР временно запретили свадьбы и похороны - СМИ

В Северной Корее временно запретили проводить свадьбы, похороны и другие торжественные мероприятия. Об этом со ссылкой на южнокорейские СМИ пишет Русская служба BBC.

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По информации агентства Йонхап, на время подготовки и проведения съезда ограничен въезд в Пхеньян, а также власти усилили слежку за своими гражданами, а также надзор за границей с Китаем.

Как сообщил чиновник из Южной Кореи, запрет связан с повышенными мерами безопасности перед VII съездом Трудовой партии Кореи, пишет Sunday Times.

Собеседник издания полагает, что руководство КНДР перед съездом пытается создать атмосферу страха внутри страны. Это должно снизить преступность, а также удержать людей от попыток выехать за границу.

Сообщается, что съезд начнется в эту пятницу и должен укрепить власть северокорейского лидера Ким Чен Ына. На нем должны быть приняты основные направления внешней и внутренней политики КНДР.