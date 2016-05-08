Обрушение жилого дома в Найроби: число жертв достигло 49

Об этом заявил глава Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Кении Пиус Масаи, сообщает местное издание The Star, передает РБК.

Он пояснил, что в ходе поисковой операции были спасены 140 человек. Еще 47 человек считаются пропавшими без вести, однако пока неясно, находились ли они внутри здания в момент его обрушения.

Еще 18 человек находятся в больнице. Те, кто выжил, сейчас располагаются в лагере временного размещения. Местные организации оказывают гуманитарную помощь, поставляя пострадавшим продукты питания и медикаменты.

Читайте такжеЧисло погибших во время пожара в храме в Индии возросло до 110 человек

Обрушение дома в Найроби произошло 29 апреля. Причиной этому стало наводнение, вызванное сильными дождями. Из-за наводнения в Найроби ранее уже погибли по крайней мере три человека, еще трое попали в больницу.