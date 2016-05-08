Обрушение жилого дома в Найроби: число жертв достигло 49
Спасатели завершили поисковую операцию после обрушения шестиэтажного дома в кенийской столице Найроби, число жертв достигло 49 человек.
Об этом заявил глава Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Кении Пиус Масаи, сообщает местное издание The Star, передает РБК.
Он пояснил, что в ходе поисковой операции были спасены 140 человек. Еще 47 человек считаются пропавшими без вести, однако пока неясно, находились ли они внутри здания в момент его обрушения.
Еще 18 человек находятся в больнице. Те, кто выжил, сейчас располагаются в лагере временного размещения. Местные организации оказывают гуманитарную помощь, поставляя пострадавшим продукты питания и медикаменты.
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Обрушение дома в Найроби произошло 29 апреля. Причиной этому стало наводнение, вызванное сильными дождями. Из-за наводнения в Найроби ранее уже погибли по крайней мере три человека, еще трое попали в больницу.