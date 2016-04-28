В Гватемале обрушилась мусорная гора: четыре человека погибли, 15 - получили ранения

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Prensalibre.

При этом отмечается, что к настоящему моменту еще пять человек числятся пропавшими без вести, 15 работников свалки получили ранения. Под мусорными завалами также оказались несколько грузовиков с отходами.

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На месте трагедии работают спасатели. Они пытаются обнаружить остающихся под завалами мусора и земли людей. В операции по спасению участвуют более 250 человек, включая пожарных, полицейских, муниципальных, национальных полицейских и спасателей Красного Креста Гватемалы.

Причины обрушения пока не известны.