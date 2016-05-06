"Панамский скандал": Разоблачитель офшоров объяснил мотивы своего поступка

Человек, скрывающийся под общепринятым псевдонимом Джон Доу, уточнил, что не работает на какое-либо государство или спецслужбу, пишет Слон.

По его словам, на фоне скандала самой обсуждаемой темой стало определение того, что «в системе» легально, а что – незаконно. Доу отметил, что офшорные компании осознавали незаконность своих действий, и поэтому должны понести наказание «без каких-либо поблажек».

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Он также потребовал от властей различных стран принять законы, защищающие разоблачителей. Еще одним предложением Доу стала введение обязательной публикации данных коммерческих компаний, включая информацию о настоящих конечных бенефециарах.

«Уклонение от налогов нельзя победить, если власти продолжат брать деньги от элит самого высокого уровня», – отметил автор статьи. Доу добавил, что на данный момент оказались скомпрометированными множество ветвей власти и сфер бизнеса: банки, финансовые регуляторы и налоговые органы, суды, медиа и юридические компании.

«Общим итогом всех этих поражений стало полное вымывание этических стандартов, которое, в конечном счете, ведем к тому, что мы называем капитализмом, но самом деле равносильно экономическому рабству», – заключил разоблачитель.

Напомним, так называемые "Панамские документы", полученные после утечки информации, разоблачают действующих и бывших глав государств в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и избежании ответственности.