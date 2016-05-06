В Афинах из-за забастовки профсоюзов два дня не будет работать весь городской транспорт

В пятницу и субботу не будут работать метрополитен и трамваи. Автобусы и троллейбусы также не будут выходить на рейс в течение трех дней, начиная с пятницы, передает ekathimerini.com.

Читайте такжеВ Британии отменили почти три тысячи операций из-за забастовки врачей

Из-за забастовки до понедельника не будет ходить транспорт в Салониках, начиная с полного прекращения работы водителями автобусов в пятницу с начала смены до 9 утра и с 9 вечера до конца их смены. Дальше начнется 48-часовая забастовка начиная с субботы.