В Афинах из-за забастовки профсоюзов два дня не будет работать весь городской транспорт
09:20, 06 мая 2016Мир
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В Афинах из-за всеобщей забастовки профсоюзов несколько дней не будет работать городской транспорт после правительственного решения о планах урезать пенсии и повысить налоги.
REUTERS
В пятницу и субботу не будут работать метрополитен и трамваи. Автобусы и троллейбусы также не будут выходить на рейс в течение трех дней, начиная с пятницы, передает ekathimerini.com.
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Из-за забастовки до понедельника не будет ходить транспорт в Салониках, начиная с полного прекращения работы водителями автобусов в пятницу с начала смены до 9 утра и с 9 вечера до конца их смены. Дальше начнется 48-часовая забастовка начиная с субботы.
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