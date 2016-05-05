В Армении опровергли сообщения об одобрении законопроекта о признании независимости Нагорного Карабаха

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра республики Гоара Погосяна.

"В документе говорится, что принятие решения о признании Нагорного Карабаха будет обусловлено результатами обсуждений между Арменией и Нагорным Карабахом с учетом дальнейшего развития обстановки, в том числе, внешними факторами", - указала пресс-секретарь.

"Следовательно, на нынешнем этапе правительство не одобряло законопроекта о признании Нагорного Карабаха", - сказала Погосян.

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Ранее сегодня СМИ сообщили, что правительство Армении одобрило законодательную инициативу оппозиционных депутатов о признании Нагорного Карабаха и направило ее на рассмотрение в парламент республики.

Вместе с тем Азербайджан заявил, что расценивает как "провокацию" предложение оппозиционных депутатов парламента Армении правительству республики о рассмотрении законопроекта о признании независимости Нагорного Карабаха.

В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения конфликтующих сторон в ночь на 2 апреля резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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5 апреля была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, однако с тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в районе линии соприкосновения.