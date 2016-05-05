Израиль 5 мая вспоминает жертв Холокоста (фоторепортаж)

День катастрофы (или Йом ха-Шоа) является национальным днем памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный Кнессетом в 1951 году. В этот день по всему миру вспоминаются евреи, ставшие жертвами нацизма во время Второй мировой войны.

Йом ха-Шоа отмечается каждый год 27 нисана по еврейскому календарю, в этом году он выпадает на 5 мая.

В этот день в синагогах проходят особые службы, а на кладбищах проходят мемориальные церемонии.

В 10 часов утра в этот день по всей стране звучит сирена, во время которой замирает весь Израиль, и граждане двумя минутами молчания отдают дань памяти погибшим. При этом не важно, где они находятся в это время: идут ли по улице, едут ли а автобусе, поезде или машине или находятся на работе или дома.

Кроме того, в этот день израильтяне молятся о том, чтобы времена гибели и ужаса никогда не повторились.

Термином Холокост называют преследование и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных ими территориях во время Второй мировой войны; систематичное преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией и коллаборационистами на протяжении 1933-1945 годов. Является одним из самых известных примеров геноцида в XX веке.

В более широком смысле Холокостом считается преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп (военнопленных, славян, поляков, евреев, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов, безнадежно больных и инвалидов и др.) в период существования нацистской Германии.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября 2016 года в Украине запланировано проведение траурных мероприятий связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра, который во время Второй мировой войны использовался нацистами как место массовых расстрелов.