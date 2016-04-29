Во французском аэропорту Марсель-Прованс провели антитеррористические учения (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, в учениях принимали участие бойцы погранслужбы и полицейского спецназа RAID .

По сценарию они должны были отработать действия в случае атаки террористов на аэропорт.

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Как сообщал УНИАН, с осени прошлого года в Европе заметно возросла угроза терактов со стороны исламистов.

Наиболее серьезные серии терактов прошли в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016 года. В том числе атаке подвергся аэропорт столицы Бельгии.

В связи с этим в Европе существенно усилили меры безопасности. Особо это актуально для Франции, где в июне-июле пройдет Чемпионат Европы по футболу.