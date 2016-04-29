Армия Асада планирует наступление на сирийские города, подконтрольные ИГИЛ - СМИ

09:35, 29 апреля 2016
Мир
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Вооруженные силы Сирии при поддержке российской авиации планируют наступательные действия в направлении Дейр эз-Зора и Ракки.

REUTERS

Об этом заявил постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Алексей Бородавкин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что режим перемирия не распространяется на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру" и другие террористические группировки.

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"В результате этих действий (борьбы с ИГИЛ - Ред.) была освобождена Пальмира, а теперь готовятся дальнейшие наступательные операции в направлении Дейр эз-Зора и Ракки. Именно против таких группировок как "Джебхат ан-Нусра" в Алеппо и некоторых других местах идут бои", — сказал Бородавкин.

Напомним, сирийская обсерватория по правам человека, которая базируется в Великобритании, заявляла, что в результате авиаударов по удерживаемым оппозицией районам Алеппо 28 апреля погиб 31 человек. При бомбардировке госпиталя, которая произошла поздно вечером, погибли еще не менее 27 человек.

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