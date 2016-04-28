В Алеппо под бомбардировку попала больница "Врачей без границ": около 30 погибших, десятки раненных
В сирийской оппозиции заявляют, что авиаудар нанесла российская авиация.
Несколько авиаударов по больнице в подконтрольном сирийской оппозиции районе Алеппо унесли жизни как минимум 27 человек. Среди них трое – дети. Вследствие бомбардировки разрушено последнее педиатрическое отделение в городе. Об этом со ссылкой на сирийскую обсерваторию по правам человека сообщает Reuters.
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В благотворительной организации "Врачи без границ", которая поддерживала госпиталь Аль-Кадс, заявили, что удар был направлен именно на больницу, погибли не менее трех врачей.
В свою очередь руководитель спасательной операции говорит, что число жертв может приблизиться к 50.
Агентство Анадолу, ссылаясь на источники в оппозиционных силах, сообщает о 30 погибших и 62 раненых при сегодняшнем обстреле. По их информации, бомбардировку осуществила российская авиация.
Как известно, вокруг Алеппо, который частично удерживают повстанцы, а частично – правительственные войска, в последние недели идут активные бои. По информации Обсерватории, за последние 6 дней жертвами авиаударов по городу стал 91 мирный житель. Еще 49 погибли при обстрелах оппозицией подконтрольных Асаду районов.