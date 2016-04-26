Социологи: большинство россиян никогда не были за пределами бывшего СССР

Как сообщает Русская служба Би-би-си, чаще всего загранпаспорта есть у руководителей и управленцев, служащих и в целом у мужчин, а также у россиян в возрасте от 25 до 40 лет с высшим образованием, говорится в исследовании.

С марта 2014 года количество людей, у которых есть загранпаспорт, не изменилось. При этом число тех, у кого его нет, за два года немного выросло - с 71 до 72%.

Большинство россиян никогда не были за пределами бывшего СССР: по делам за границу не выезжали 72% опрошенных, а на отдых - 59%.

Растет и число тех, кто раньше выезжал за границу, но теперь туда не ездит: по сравнению с 2014 годом не выезжающих по делам стало больше на 4%, на отдых - на 2%.

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Опрос проводился в 137 населенных пунктах 48 российских регионов. В нем участвовали 800 человек.

Как сообщалось ранее, в феврале 2016 года россияне впервые за восемь лет потратили более 50% доходов на продукты питания.