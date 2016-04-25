НАТО снова поднимало истребители над Балтийским морем для перехвата российских самолетов

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на сайт Министерства обороны Литвы.

В частности, 18 апреля истребители НАТО вылетели с авиабазы Шяуляй для перехвата военного самолета РФ, летевшего из и в Калининград.

Самолет летел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем без заранее поданных планов полетов, с выключенными транспондерами и не поддерживал радиосвязь с центром управления воздушным движением.

Идентифицировать российский самолет было невозможно, однако, вероятно, речь идет об одном Су-27 и двух Су-24с.

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Кроме того, 21 апреля истребители НАТО вылетели с авиабаз Шяуляй и Емари для перехвата российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Истребители, которые вылетели с авиабазы Шяуляй, обнаружили и сопровождали два самолета Су-24 вылетели из Калининграда и позже вернулись в начальную точку.

Истребители НАТО вылетели с Емари, обнаружили и сопровождали два стратегических бомбардировщика Ту-22, вылетевших с и возвратившихся обратно на материковую часть РФ.

Все российские самолеты были без предварительно поданных планов полетов, с выключенными транспондерами и не поддерживали связь с центрами управления воздушным движением.

Напомним, 18 апреля УНИАН сообщал, что истребители НАТО в странах Балтии два раза поднимались для перехвата российских самолетов, пролетавших в международной зоне Балтийского моря.