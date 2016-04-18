Истребители НАТО дважды за неделю поднимались для перехвата российских самолетов

Об этом сообщает Delfi.lt.

12 апреля с Эмари (Эстония) на распознавание и перехват российских СУ-27, которые летели без радиолокационного автоответчика, без плана полета, не поддерживали связи с центрами управления полетами, и транспортного самолета Ту-134, который летел без радиолокационного автоответчика, с планом полета и поддерживал радиосвязь, вылетели истребители НАТО.

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Российские самолеты находились в международной зоне над Балтийским морем и летели с материковой части России в Калининградскую область.

15 апреля истребители с Эмари распознали и сопроводили пять российских военных самолетов: три транспортных и два истребителя.

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Транспортные самолеты Ту-134 и Ан-12 летели из Калининградской области в континентальную часть России без радиолокационных автоответчиков, с планами полета, поддерживали радиосвязь с центрами управления полетами, Ил-76, летевший из континентальной части РФ в Калининград с планом полета, включенным автоответчиком, поддерживал связь с центрами управления полетами.

Два истребителя Су-27 летели без радиолокационного автоответчика, без плана полета, не поддерживали связи с центрами управления полетами.

Все идентифицированные самолеты находились в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.