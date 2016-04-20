Полеты российских Су-24 над американским эсминцем: в РФ заговорили о "военном давлении" США

РФ предпримет все меры предосторожности для предотвращения попыток использовать военную силу, заявил РИА Новости постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Вопрос в том, какой была задача (эсминца) Donad Cook, который находился рядом с Калининградом? Можете представить себе эсминец, оборудованный крылатыми ракетами с дальностью полета 2500 километров, которые могут нести ядерный боезаряд, где-нибудь в Нью-Йоркском или Мексиканском заливе? Это не относится к военной деятельности, это попытка оказать военное давление на Россию", - отметил он.

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Кроме того, Грушко пообещал, что РФ предпримет все необходимые меры предосторожности, которые должны компенсировать попытки использовать военную силу.

Как сообщал УНИАН ранее, анонимный военный источник агентства Reuters описал инцидент в деталях, заявив, что российские истребители "симулировали атаку" на американский эсминец.

По его словам, речь идет об "одном из самых агрессивных актов за последнее время".

Напомним, по словам американских военных, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.

Как отмечается, они не были вооружены.

Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, из которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.

В свою очередь Минобороны России объяснило произошедшее тем, что экипажи Су-24 выполняли плановые учебно-тренировочные полеты над нейтральными водами Балтики.