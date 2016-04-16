В Испании арестован обвинитель по делу принцессы Кристины

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на испанские СМИ.

Мигель Бернард был арестован в своем доме в Мадриде. Представители полиции пока не уточняют, какие обвинения ему предъявлены.

Власти также сообщают, что всего в рамках расследования деятельности антикоррупционного фонда были арестованы 11 человек.

По версии следствия, члены организации выдвигали обвинения против тех или иных лиц, а затем снимали свои претензии в обмен на взятки.

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Принцессу Кристину обвиняют в участии в мошеннической схеме, в которой были замешаны ее супруг и еще 16 человек. Она стала первым членом испанской королевской семьи, попавшим под суд.

Судебный процесс, проходящий в городе Пальма-де-Мальорка, как считают многие испанцы, стал позором для королевской семьи.

Защита принцессы заявляла, что фонд "Чистые руки" требовал значительную сумму денег за отвод обвинений в адрес Кристины.