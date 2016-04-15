За двое суток от боев в Сирии бежали почти 30 тысяч человек – правозащитники

За последние 48 часов из северных районов Сирии бежали около 30 тысяч человек. Об этом со ссылкой на отчет правозащитной организации Human Rights Watch сообщает DW.

Читайте такжеВойска Асада начали наступление на Алеппо

По информации сотрудников расположенных неподалеку от турецкой границы лагерей для беженцев, как минимум половина населявших их сирийцев покинули лагеря, поскольку линия боевых действий оказалась слишком близко. Три лагеря, вмещавшие в общей сложности 24 тысячи беженцев, в настоящий момент полностью пустуют, сообщает издание.

Организация призвала правительство Турции открыть для сирийцев границу. Также правозащитники заявили, что турецкие пограничники стреляли по безоружным людям, когда те приближались к границе в поисках убежища на территории соседней страны. Ранее Amnesty International упрекала власти в Анкаре в том, что они отправляют беженцев обратно в Сирию.

Как сообщалось, тяжелые бои возобновились в Алеппо в четверг, 14 апреля.

Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил о том, что войска президента Башара Ассада при поддержке российских боевых самолетов начали активное наступление к северу от столицы провинции.

Ранее также сообщалось, что силы Асада и ВКС РФ готовят совместную операцию по освобождению Алеппо. "Мы вместе с нашими российскими партнерами готовимся к операции по освобождению Алеппо и блокированию всех незаконных вооруженных формирований, которые не присоединились или нарушили соглашение о перемирии", - сказал премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки.