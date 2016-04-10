В Сирии заявили о планах освободить Алеппо совместно с РФ
13:29, 10 апреля 2016Мир
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Силы Асада и ВКС РФ готовят совместную операцию по освобождению Алеппо.
REUTERS
Об этом на встрече с российскими парламентариями заявил премьер-министр Сирии Ваиль аль-Хальки, сообщает ТАСС.
"Мы вместе с нашими российскими партнерами готовимся к операции по освобождению Алеппо и блокированию всех незаконных вооруженных формирований, которые не присоединились или нарушили соглашение о перемирии", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, армия Асада при поддержке РФ захватила Пальмиру 26-27 марта.
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