В МИД Латвии заявили, что Евросоюз должен продлить санкции против России
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отмечает, что из-за невыполнения Минских соглашений Европейский Союз должен продолжить действие санкций против России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на 9-м Форуме по безопасности в Киеве.
"Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы сохранить, насколько это возможно, единство внутри ЕС", - подчеркнул Ринкевичс.
"Я верю: если мы видим, что Минские соглашения не выполняются, мы должны продолжить наши санкции, чтобы не допустить прежде всего ухудшение ситуации в регионе, но также чтобы сохранить наше единство", - сказал Ринкевичс.
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По его убеждению, РФ предпринимает значительные усилия для того, чтобы расколоть единство внутри Евросоюза.
По словам Ринкевичса, решающий момент для Евросоюза наступит в июне и июле, когда возникнет необходимость преодоления внешних вызовов. "Очевидно, когда дело дойдет до сохранения санкций против России. Мы будем обсуждать это в июне", - сказал он.