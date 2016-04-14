Путин не ожидает снятия с РФ санкций Запада, введенных после ее вторжения в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил в ходе общения с россиянами в прямом эфире.

«Я не думаю, что в ближайшее время наши партнеры пойдут на отмену рестрикций и ограничений в отношении нашей страны, несмотря на то, что Минские соглашения относительно юго-востока Украины выполняются плохо, и не по нашей вине, а по вине, я уверен - все это уже понимают - киевской власти», - сказал Путин.

При этом он убежден, что Западу будет сложно признать, что «они не туда забрались».

По словам Путина, в ситуации сохранения санкций РФ будет сохранять ограничения по доступу западного продовольствия на рынок России.

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