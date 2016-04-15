Опасные маневры российских Су-24 над эсминцем США: Керри обсудит инцидент с Лавровым (видео)

Керри заявил, что США осуждают поведение такого рода, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"Надо осознать, что это серьезное дело, и США не позволят себя запугивать в море... Мы доводим до сведения русских, насколько это опасно, и надеемся, что это не повторится впредь", - сказал госсекретарь США.

Кроме того, он ознакомился с сообщениями и видеозаписями пролета российского самолета и назвал такие действия "на самом деле опасными". "Могу вам сказать, что он обсудит это напрямую с министром иностранных дел РФ Лавровым", - сказал руководитель пресс-службы госдепартамента Джон Кирби.

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Как сообщал УНИАН ранее, анонимный военный источник агентства Reuters описал инцидент в деталях, заявив, что российские истребители "симулировали атаку" на американский эсминец.

По его словам, речь идет об "одном из самых агрессивных актов за последнее время".

Напомним, согласно американскими военными, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.

Как отмечается, они не были вооружены.

Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, из которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.