Российские истребители совершили опасное сближение с эсминцем ВМС США - CNN

Российские самолеты не имели вооружения, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на CNN.

Официальные представители ВМС США публично не комментируют инцидент, но внутри Пентагона продолжается интенсивная дискуссия относительно того, необходимо ли обнародовать фото и видео встречи с самолетами РФ, чтобы продемонстрировать опасность маневра истребителей.

Первоначальные отчеты показывают, что два опасных пролета произошли во вторник вечером в международных водах. Третий - на более приемлемом расстоянии, произошел в прошлое воскресенье.

Читайте такжеЭстония заявила об очередном вторжении российского военного самолета в ее воздушное пространство

На борту эсминца в рамках учений также находился польский вертолет, что, по словам чиновника ВМС США, привело к некоторым предположениям в военных кругах, что россияне хотели "отправить сообщение для Польши".

Официальный представитель США охарактеризовал российский маневр как "поприземний полет" (полет на небольшой высоте над поверхностью, - ред.) без использования оружия. Самолет спикировал над палубой эсминца в такой же манере, которая применялась в случае реального нападения.

Второй сотрудник министерства обороны США сообщил, что пролеты были проведены российским Су-24 и вертолетами.

Из-за одного слишком близкого пролета россиян пришлось прервать полеты польского вертолета. Пока нет точных данных, насколько близко российские самолеты подлетели к кораблю и на какой высоте.

Ранее УНИАН сообщал, что военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ все чаще фиксируют вблизи воздушных и морских границ Балтии.