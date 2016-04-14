Размещение Россией ядерного оружия в Крыму будет дестабилизировать ситуацию в Черном море - Вершбоу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на 9-м Форуме по безопасности в Киеве.

Читайте такжеНАТО требует от России полного выполнения Минских соглашений - Вершбоу

"Мы, безусловно, очень обеспокоены значительным наращиванием войск в оккупированном Крыму, и потенциальным представлением там ядерного оружия, что также будет дестабилизирующим фактором, и будет еще одним нарушением Будапештского меморандума", - заявил Вершбоу.

При этом заместитель генсекретаря заявил, что российское наращивание войск будет создавать препятствия для свободы передвижения сил Альянса в регионе из-за увеличения в Крыму ракет морского или воздушного поражения, которые Россия грозится разместить.

В связи с чем он высказался о необходимости создания более долгосрочного подхода к политике сдерживания в регионе Черного моря, что может включать "присутствие военно-морских сил на более постоянной основе".

В то же время он отметил, что кроме уже привлеченных членов НАТО - Болгарии, Румынии и Турции, - к этому подходу по сдерживанию можно в той или иной степени привлечь в качестве партнерства Украину и Грузию.