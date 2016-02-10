НАТО будет наращивать свои военные мощности в регионе Черного моря – Столтенберг

Об этом заявил перед заседанием министров обороны 28 стран НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг, сообщает радио "Свобода". "НАТО постоянно оценивает ситуацию в Черноморском регионе, адаптируется к ней и будет увеличивать там свое передовое присутствие, включая и военно-морские силы, возможностями переброски подкрепления, а также средствами разведки и наблюдения", – сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

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При этом, учитывая тесное сотрудничество с таким партнером, как Грузия, привлечение ее к операциям НАТО в Черноморском регионе также является частью этого сотрудничества, отметил Йенс Столтенберг.

Со времени незаконной аннексии Крыма весной 2014 года Россия начала его широкую милитаризацию. Беспокойство по этому поводу высказывают такие страны-члены НАТО, как Румыния, Турция и Болгария, которые планируют углубить сотрудничество и обсудить возможность создания военно-морского флота, который может быть интегрирован в структуры НАТО.