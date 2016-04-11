Национальной гвардии России разрешат применять силу за рубежом

Об этом говорится в опубликованном проекте указа президента РФ "О Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации", передает РБК.

Отмечается, что создание соответствующей службы предусмотрено во внесенном ранее в Госдуму пакете законопроектов, регулирующих функционирование Национальной гвардии.

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Кроме того, в проекте документа указана будущая структура ведомства. В состав структуры войдет Главный штаб войск национальной гвардии, расположенный в Москве, департаменты, главные управления, управления и другие подразделения, непосредственно реализующие направления деятельности Росгвардии, а также подразделения, исполняющие управленческие функции.

Росгвардия, помимо борьбы с терроризмом и организованной преступностью, будет также заниматься разработкой мер "по обеспечению авиационной безопасности в области гражданской авиации". В проекте указа также говорится о том, что ведомство может в чрезвычайных ситуациях приостановить или ограничить использование сетей и средств связи.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что создание Нацгвардии не связано с предстоящими выборами.

Военнослужащим Нацгвардии будет разрешено применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, и специальные средства для разгона демонстраций, а также оцеплять территорию.

Национальная гвардия РФ имеет право применять огнестрельное оружие без предупреждения, если промедление может стоить жизни военнослужащему или кому-либо из граждан поблизости. Также Нагцвардия в эстренных случаях, например, для отражения нападений или для освобождения заложников, может использовать водометы и бронемашины.

При проведении контртеррористической операции Нацгвардия РФ сможет ограничивать движение транспорта и пешеходов, изымать и использовать автомобили, задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа.

Нацгвардию возглавил бывший охранник президента РФ. Численность и дислокацию войск национальной гвардии определяет сам Путин.