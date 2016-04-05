Путин объявил о создании Национальной гвардии России

"Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью….", - цитирует Путина ТАСС.

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По словам Путина, новый федеральный орган "в тесном контакте с МВД РФ продолжит исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОН, СОБРа и т.д".