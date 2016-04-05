В Кремле заявили, что Нацгвардия Путина не создана к предстоящим выборам

20:54, 05 апреля 2016
Мир
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Создание Нацгвардии не связано с предстоящими в РФ парламентскими и президентскими выборами. 

REUTERS

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также заявил, что Нацгвардия будет отвечать в том числе за поддержание порядка на акциях протеста. 

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«Незаконных? Можно предположить, что конечно», - сказал Песков, отвечая на вопрос, входит ли в функции Нацгвардии разгон или поддержание порядка на акциях протеста.

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