Университеты Кельна и Бонна откроют центр исследований Восточной Европы

Официальное открытие центра с официальным названием Cologne-Bonn Centre for Central and Eastern Europe (CCCEE) состоится в понедельник, 11 апреля. Об этом сообщили Deutsche Welle в университете Кельна.

"Украинский вопрос играет важную роль для нашего центра", - отметил один из руководителей исследовательского центра Беньямин Ров в комментарии DW. По его словам, в будущем "есть желание" создать возможности для изучения украинского языка в рамках программы, учитывая "необходимость в этом с точки зрения политики". О конкретных намерениях относительно включения украинского языка в планы обучения пока что не говорится.

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Концепция создать межфакультативный центр появилась в университете Кельна. Сначала коллектив решить расширить предыдущую структуру, которая существовала лишь на философском факультете. "В результате получилось, что мы привлекли к проекту еще и Боннский университет. Там, в частности, планируется открыть совместную программу обучения, которая бы специализировалась на вопросах Центральной и Восточной Европы. Обучение будет проходить частично в Бонне, частично в Кельне", - рассказывает Ров. Речь идет о междисциплинарном объединении различных подразделений обоих университетов, а также организаций, не связанных с ними непосредственно.

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Во время открытия со вступительным словом выступит президент Немецкого общества исследований Восточной Европы Руперт Полненц. Судья Европейского суда по правам человека Ангелика Нусбергер выступит с докладом под названием "Сколько Европ существует в Европе? Что связывает и разделяет в меняющемся времени", передает информагентство КNA.