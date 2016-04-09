"Панамский скандал": В Сальвадоре прошли обыски в офисе Mossack Fonseca

Об этом Reuters сообщили в генпрокуратуре страны, передает РБК.

При обыске были изъяты документы и большое количество вычислительной техники, рассказал генпрокуратур страны Дуглас Мелендес, который лично наблюдал за операцией.

По его словам, за день до обысков сотрудники компании сняли со входа вывеску компании. Они объяснили, что компания переезжает. ​

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Генпрокурор уточнил, что все семеро сотрудников филиала опрошены, однако ни один из них не задержан.

«На данный момент мы не можем говорить о совершении преступления. Все, что мы можем делать — выполнять нашу работу», - сказала Мелендес и добавил, что правительство проанализирует конфискованные документы по поводу возможных нарушений финансового и уголовного законодательства.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

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Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.