"Панамский скандал": Сирийский режим Асада мог использовать офшоры, чтобы обойти санкции

Об этом в среду, 6 апреля, со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung пишет Deutsche Welle.

По данным американского правительства, три такие компании использовались для контрабанды бензина, отмечает газета. К услугам Mossack Fonseca более 10 лет прибегал также двоюродный брат Асада Рами Махлуф, которого называют "финансистом режима". С 2008 года он находится под американскими санкциями. Махлуфу и его братьям принадлежат несколько офшорных компаний, пишет издание.

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Всего в "панамских документах" есть информация о по меньшей мере о 22 человеках и 24 компаниях, которые находятся (или находились) под американскими или европейскими санкциями. Среди них - торговцы наркотиками из Латинской Америки и Восточной Европы, лицо, которого подозревают в финансировании шиитской радикальной организации "Хезболла", а также лица, якобы причастные к иранской и северокорейской атомным программам.

Как сообщал УНИАН, журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты.

Над расследованием работали 380 журналистов из 78 стран мира. Они выясняли, как богатые и сильные используют офшоры для того, чтобы спрятать свое богатство.