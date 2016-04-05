США предупредили, что заблокируют продажу Ирану российских истребителей Су-30

19:10, 05 апреля 2016
Мир
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Вашингтон, "скорее всего", заблокирует разрешение на поставку Ирану российских Су-30.

Су-30 / igor113.livejournal.com

Об этом заявил ​заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон, предает РБК со ссылкой на Reuters.

Шеннон также отметил, что подобная сделка должна быть одобрена Советом безопасности ООН.

В середине февраля УНИАН сообщал, что иранские военные хотели бы приобрести российскую военную технику и вооружения на сумму не менее $8 млрд. 

Так, иранская сторона была заинтересована в приобретении российских истребителей типа Су-30СМ, учебно-боевых самолетов Як-130, вертолетов семейства Ми-8 и Ми-17, российских береговых мобильных ракетных комплексов "Бастион", оснащенных сверхзвуковой противокорабельной ракетой "Яхонт", надводных кораблей класса фрегат, дизель-электрических подводных лодок и ряда других образцов боевой техники.

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Но реализации этих планов могут помешать два фактора: Тегеран рассчитывает приобрести российское оружие в кредит, но в Москве на это идти не готовы из-за экономического кризиса, а также резолюция Совбеза ООН №2231, накладывающая ограничения на поставки Ирану обычных вооружений.

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