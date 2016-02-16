Иран планирует купить у России оружия на $8 миллиардов - СМИ

Об этом сообщили источники в сфере военно-технического сотрудничества, передает "КоммерсантЪ".

В Москву в понедельник с двухдневным визитом прибыл министр обороны Ирана Хосейн Дехган. В программе - переговоры с главой оборонного ведомства РФ Сергеем Шойгу и вице-премьером Дмитрием Рогозиным. По словам источника издания, близкого к Кремлю, во вторник генерала Дехгана должен принять и президент РФ Владимир Путин.

По информации издания, Тегеран уже передал Москве список военной техники и вооружений, которые иранские военные хотели бы приобрести — он изучался в Минобороны РФ, правительстве и Кремле.

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Так, иранская сторона заинтересована в приобретении российских истребителей типа Су-30СМ, учебно-боевых самолетов Як-130, вертолетов семейства Ми-8 и Ми-17, российских береговых мобильных ракетных комплексов "Бастион", оснащенных сверхзвуковой противокорабельной ракетой "Яхонт", надводных кораблей класса фрегат, дизель-электрических подводных лодок и ряда других образцов боевой техники.

Но реализации этих планов могут помешать два фактора: Тегеран рассчитывает приобрести российское оружие в кредит, но в Москве на это идти не готовы из-за экономического кризиса, а также резолюция Совбеза ООН №2231, накладывающая ограничения на поставки Ирану обычных вооружений.

Напомним, ранее командующий сухопутными войсками бригадный генерал Ахмад Реза Пурдаста заявил, что Иран не будет закупать российские танки Т-90 и рассчитывает на собственное производство подобной бронетехники.