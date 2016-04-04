У Лукашенко заявили о готовности к "перезагрузке" отношений с ЕС и США
Национальное собрание (парламент) Беларуси готово к развитию взаимовыгодного сотрудничества с европейскими межпарламентскими структурами, законодательными органами стран Евросоюза и США.
Об этом заявил председатель Совета республики (верхней палаты) парламента Беларуси Михаил Мясникович, передает ТАСС.
"Национальному собранию надо "перезагрузить" парламентские многосторонние и двусторонние контакты, работу в международных организациях", - отметил он. По словам Мясниковича, "благодаря успешной и дальновидной политике" президента республики Александра Лукашенко "наметились заметные и позитивные изменения в отношениях с ЕС и США".
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Глава Совета республики также призвал белорусских сенаторов предпринимать "самые активные усилия по интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)". Кроме того, Мясникович сообщил, что руководство верхней палаты парламента страны уже инициировало создание на базе Межпарламентской ассамблеи стран СНГ соответствующего парламентского центра (в рамках ЕАЭС).
Как сообщал УНИАН, санкции ЕС против Беларуси частично отменили.
Как известно, санкции против Беларуси из-за нарушений прав человека и демократических процедур впервые ввели в 1998 году.
Напомним, что в октябре ЕС на четыре месяца приостановил действие санкций против Беларуси. Это было результатом освобождения шестерых политических заключенных и отсутствия репрессий после выборов. Следует отметить, что белорусская оппозиция и комментаторы разделены во мнении по поводу приостановления и ликвидации санкций.
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Одни полагают, что это положительные меры, что следует вести диалог с Минском и призывать Лукашенко соблюдать демократические стандарты. Другие считают, что белорусский президент не намерен менять свою политику и обращается к Западу лишь потому, что нуждается в его финансовой помощи.