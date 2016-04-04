У Лукашенко заявили о готовности к "перезагрузке" отношений с ЕС и США

Об этом заявил председатель Совета республики (верхней палаты) парламента Беларуси Михаил Мясникович, передает ТАСС.

"Национальному собранию надо "перезагрузить" парламентские многосторонние и двусторонние контакты, работу в международных организациях", - отметил он. По словам Мясниковича, "благодаря успешной и дальновидной политике" президента республики Александра Лукашенко "наметились заметные и позитивные изменения в отношениях с ЕС и США".

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Глава Совета республики также призвал белорусских сенаторов предпринимать "самые активные усилия по интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)". Кроме того, Мясникович сообщил, что руководство верхней палаты парламента страны уже инициировало создание на базе Межпарламентской ассамблеи стран СНГ соответствующего парламентского центра (в рамках ЕАЭС).