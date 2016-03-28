"Неприкрытая заказуха": В Кремле рассказали о готовящихся информационных атаках западных СМИ на Путина

Об этом он заявил в понедельник, 28 марта, пишет Лента.ру.

"Экзерсисы продолжаются. Очередной информационный вброс, претендующий на объективность и сенсационность, готовится в ближайшие дни. Речь идет лично о [президенте России Владимире] Путине, о попытках добраться до его семьи, о друзьях детства. Об офшорных компаниях и о большом количестве бизнесменов, которых Путин и в глаза не видел", — заявил Песков.

Он сообщил журналистам о запросах, составленных «в допросной манере», полученных администрацией Кремля. Запросы отправил Международный консорциум журналистских расследований, а также «известное информагентство». Они, по данным Кремля, собираются в ближайшие дни опубликовать «очередные опусы» в ФРГ, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, России и нескольких других странах.

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Песков считает, что это будут не журналистские расследования, а «неприкрытая заказуха». По его словам, «речь идет о переливании из пустого в порожнее, о постановке вопросов, которые уже сотни раз задавались и на которые уже не раз давались ответы, причем и юридические, и эмоциональные».

С точки зрения представителя Кремля, информационная атака связана с тем, что некие НКО, спецслужбы и отдельные СМИ включились в российскую избирательную кампанию еще до ее начала.

Кремль также не исключает подачи в суд на СМИ в случае публикации ложных сведений, порочащих имя президента.