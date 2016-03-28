Эстония заявила об очередном вторжении российского военного самолета в ее воздушное пространство
Министерство иностранных дел Эстонии передало России ноту протеста из-за очередного нарушения ее военным самолетом эстонского воздушного пространства.
Об этом говорится в сообщении Сил обороны Эстонии.
Согласно сообщению, самолет Ан-26 ВС РФ вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без ее разрешения и находился в нем менее 1 минуты.
Отмечается, что транспондер самолета был включен и план полета был заранее представлен. Согласно плану, самолет должен был пролетать в международном воздушном пространстве.
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Самолет не имел радиоконтакта со службой авиационного сообщения Эстонии во время нарушения ее воздушного пространства.
В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя посольства России и вручило ему ноту протеста.
Напомним, случаи нарушения российскими самолетами воздушного пространства Эстонии в районе острова Вайндлоо происходили многократно, в частности и в 2014, и в 2015 году.