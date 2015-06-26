МИД Эстонии: российский военный самолет в очередной раз нарушил воздушное пространство над Балтийским морем

Как сообщает Радио Свобода, по словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Эстонии Мари-Лийс Вальтер, за это в МИД вызвали посла России, чтобы объявить официальный протест.

По ее словам, российский военный транспортник Ан-26 отклонился от курса, указанного в плане полета, 22 июня и без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии около острова Вайндлоо. Нарушение длилось меньше минуты, добавила она.

В РФ это заявление опровергли. В Министерстве обороны России заявили, что упомянутый самолет совершал полет только над нейтральными водами.

Эстонский остров Вайндлоо лежит вблизи воздушного коридора, который используют российские военные самолеты, направляющиеся в Калининградскую область РФ или из нее.

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Страны Балтийского бассейна уже неоднократно заявляли о нарушении их воздушного пространства российскими военными самолетами, которые в последнее время значительно активизировались в регионе. Кроме того, также не раз происходили случаи полетов таких самолетов у напряженных гражданских авитрасс без представления полетных планов и с выключенными транспондерами – устройствами, которыми самолеты обозначают себя в гражданском воздушном движении. Это делало их «невидимыми» для радаров гражданских авиадиспетчеров и в нескольких случаях чуть не привело к катастрофе. Россия все эти обвинения отрицала.

Как сообщал УНИАН, опасность полетов российских военных самолетов с выключенными транспондерами для пассажирской авиации проанализирует Европейское агентство авиационной безопасности.