Российский военный самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии

Как сообщает delfi.ee, самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии менее чем на одну минуту. Транспондер воздушного судна был включен и ранее экипажем был представлен план, согласно которому самолет должен был лететь только в международном воздушном пространстве.

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Во время пребывания в воздушном пространстве Эстонии самолет не выходил на радиоконтакт с авиационной службой, сообщили в Министерстве Обороны Эстонии.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя посольства РФ и вручило ему ноту протеста.

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