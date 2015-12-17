Российский военный самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии
18:50, 17 декабря 2015Мир
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Военно-транспортный самолет Ан-72 Министерства обороны России сегодня в 12:10 по местному времени нарушил границы воздушного пространства Эстонии вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе.
Российский самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии у острова Вайндлоо / register.muinas.ee
Как сообщает delfi.ee, самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии менее чем на одну минуту. Транспондер воздушного судна был включен и ранее экипажем был представлен план, согласно которому самолет должен был лететь только в международном воздушном пространстве.
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Во время пребывания в воздушном пространстве Эстонии самолет не выходил на радиоконтакт с авиационной службой, сообщили в Министерстве Обороны Эстонии.
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя посольства РФ и вручило ему ноту протеста.
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