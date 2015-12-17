Российский военный самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии

18:50, 17 декабря 2015
Мир
6982 0

Военно-транспортный самолет Ан-72 Министерства обороны России сегодня в 12:10 по местному времени нарушил границы воздушного пространства Эстонии вблизи острова Вайндлоо в Финском заливе.

Вайндлоо Эстония / register.muinas.ee

Как сообщает delfi.ee, самолет вторгся в воздушное пространство Эстонии менее чем на одну минуту. Транспондер воздушного судна был включен и ранее экипажем был представлен план, согласно которому самолет должен был лететь только в международном воздушном пространстве.

Читайте такжеУ границ Латвии истребители НАТО перехватили российский самолет

Во время пребывания в воздушном пространстве Эстонии самолет не выходил на радиоконтакт с авиационной службой, сообщили в Министерстве Обороны Эстонии.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя посольства РФ и вручило ему ноту протеста.

Читайте такжеТурция отказалась выполнять требования России по сбитому Су-24

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter