Латвия отгораживается забором от РФ: первые 3 километра готовы

Латвия намерена в этом году построить на границе с Россией 24 километра забора, три из которых уже готовы, рассказал представитель Государственной пограничной охраны (ГПО) Евгения Позняк. Его слова со ссылкой на ЛЕТА цитирует издание Delfi.

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Сообщается, что первый участок забора, который должен стать препятствием на пути нелегальных мигрантов, на границе построен на территории Лудзенского управления.

Минимальная его высота составит 2,70 метра, считая колючую проволоку, рассказал начальник ГПО Нормунд Гарбарс.

По информации издания, в этом году заключен договор на 1,8 млн евро, и планируется построить 24 километра забора, а в целом его протяженность составит 92 км на отдельных участках границы.

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В целом на обустройство пограничной полосы будет истрачено 17 млн евро.