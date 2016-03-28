Россия забрала из авиабазы в Сирии три ударных вертолета

Как сообщают российские СМИ, их перевезли в Россию с авиабазы Хмеймим на транспортном самолете "Руслан", передает Би-би-си.

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Вертолеты охраняли прилегающую к аэродрому территорию и сопровождали воздушные суда при взлете и заходе на посадку. Со ссылкой на неназванных российских офицеров в Сирии один из российских телеканалов передал, что на авиабазе еще остаются вертолеты для выполнения таких задач.

Как сообщал УНИАН, Россия начала выводить свои войска из Сирии 15 марта по приказу президента Владимира Путина. Он заявил, что российская армия в целом выполнила поставленные перед ней в Сирии задачи.

Однако некоторая часть российской авиации осталась в Сирии для бомбардировок, по утверждению министерства обороны РФ, позиций экстремистской группировки "Исламское государство". В частности в ведомстве рассказывали о поддержке операции по освобождению Пальмиры от исламистов.