Россия вывела из Сирии почти половину своих самолетов - Reuters

Это следует из анализа кадров, транслирующихся по государственному телевидению, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По оценкам агентства, в течение последних двух дней Россия вывела из Сирии по меньшей мере 15 самолетов, среди которых — бомбардировщики Су-24 и Су-34, истребители Су-30 и самолет штурмовой авиации Су-25.

Всего же, по оценкам Reuters, основанным на анализе спутниковых снимков, кадров воздушных ударов российских ВКС и заявлениях Минобороны России, на базе Хмеймим в провинции Латакия находились 36 российских самолетов.

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Как отмечает агентство, определить, были ли направлены на замену выведенным из Сирии самолетам другие, невозможно.

Кроме того, подчеркивает Reuters, на российской базе в Сирии находятся по меньшей мере 14 вертолетов и примерно столько же беспилотников. В случае, если их тоже будут выводить из Сирии, то они, вероятно, будут отправлены морским путем или по воздуху.

Напомним, вечером 14 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии 15 марта.

Как пояснил Песков, речь идет о начале вывода российской группировки, но летная база в Хмеймиме и военно-морская база Тартусе в Сирии останутся.