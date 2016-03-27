Сирийские войска и силы оппозиции освободили Пальмиру от "Исламского государства" - СМИ
Сирийская армия, подконтрольная президенту страны Башару Асаду, и отряды оппозиции полностью освободили город Пальмира от террористов "Исламского государства".
Об этом, как предает ТАСС, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на военный источник, который отметил, что под полный контроль взята как древняя часть города, так и жилые районы.
Читайте такжеСирийская власть пообещала восстановить древнюю Пальмиру, разрушенную ИГИЛ26 марта в ходе наступательной операции в Пальмире военным удалось сорвать флаг "Исламского государства" с высоты, где расположен древний замок. Впоследствии знамя было сожжено.
Пальмира (арабское наименование населенного пункта Тадмор) имеет стратегически важное значение. Город расположен на трассе, которая соединяет Дамаск и восточную часть Сирии.
Античный город Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - оказался под контролем террористов группировки "Исламское государство" в мае 2015 года. Перед тем как оставить город, была эвакуирована большая часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако часть культурного наследия была уничтожена боевиками.