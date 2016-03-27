Сирийские войска и силы оппозиции освободили Пальмиру от "Исламского государства" - СМИ

Об этом, как предает ТАСС, сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на военный источник, который отметил, что под полный контроль взята как древняя часть города, так и жилые районы.

Читайте такжеСирийская власть пообещала восстановить древнюю Пальмиру, разрушенную ИГИЛ26 марта в ходе наступательной операции в Пальмире военным удалось сорвать флаг "Исламского государства" с высоты, где расположен древний замок. Впоследствии знамя было сожжено.

Пальмира (арабское наименование населенного пункта Тадмор) имеет стратегически важное значение. Город расположен на трассе, которая соединяет Дамаск и восточную часть Сирии.

Античный город Пальмира - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО - оказался под контролем террористов группировки "Исламское государство" в мае 2015 года. Перед тем как оставить город, была эвакуирована большая часть его жителей и наиболее ценные исторические реликвии центрального музея Пальмиры. Однако часть культурного наследия была уничтожена боевиками.