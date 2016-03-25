По делу о брюссельских терактах задержаны 10 человек в трех странах - ВВС (фото)

Полиция усиливает меры для предотвращения дальнейших нападений после взрывов в Брюсселе, сообщает BBC News.

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Во время антитеррористической операции в брюссельской коммуне Скарбек сегодня зафиксировано по меньшей мере 2 взрыва.

По информации местных СМИ, во время рейда полиции было "нейтрализовано" мужчину с рюкзаком, который отказался выполнять полицейские приказы. Кроме того, полиция окружила площадь Мейзер.

Всего правоохранительные органы задержали семь человек в Брюсселе, двоих - на территории Германии и одного - в Париже.

Schaerbeek, Place Meiser ! Démineurs, Unités Spéciales, flics lourdement armés, l'armée !!! pic.twitter.com/x0eUWHzwgM — #Schaerbeekois (@MarwaneZ19) March 25, 2016

Расследование взрывов, в результате которых погиб 31 человек в Брюсселе, продолжается. В полиции эти взрывы связывают с нападениями в Париже, которые произошли в ноябре 2015 года.

Journalistes et badauds attendent la fin des opérations #Schaerbeek#meiserpic.twitter.com/AE5RDTNYHo — Mathieu Avanzi (@MathieuAvanzi) March 25, 2016 Секретарь Государственного департамента США Джон Керри во время посещения Брюсселя заявил, что так называемая "Исламское государство" будет уничтожена.

Как отметил тогда Керри, Западная коалиция продолжит борьбу для уничтожения ИД. "Нас не запугают. Нас не смогут сдержать", - заявил Керри.

Как ранее сообщал УНИАН, в результате ряда терактов в Брюсселе 23 марта 2016 года пострадали более 300 человек, погибли – более 30.