По делу о брюссельских терактах задержаны 10 человек в трех странах - ВВС (фото)

16:09, 25 марта 2016
Мир
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В связи с терактами в Брюсселе, которые произошли 22 марта, уже задержаны 10 подозреваемых в Бельгии, Германии и Франции.

RTBF

Полиция усиливает меры для предотвращения дальнейших нападений после взрывов в Брюсселе, сообщает BBC News.

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Во время антитеррористической операции в брюссельской коммуне Скарбек сегодня зафиксировано по меньшей мере 2 взрыва.

По информации местных СМИ, во время рейда полиции было "нейтрализовано" мужчину с рюкзаком, который отказался выполнять полицейские приказы. Кроме того, полиция окружила площадь Мейзер.

Всего правоохранительные органы задержали семь человек в Брюсселе, двоих - на территории Германии и одного - в Париже.

Расследование взрывов, в результате которых погиб 31 человек в Брюсселе, продолжается. В полиции эти взрывы связывают с нападениями в Париже, которые произошли в ноябре 2015 года.

Как отметил тогда Керри, Западная коалиция продолжит борьбу для уничтожения ИД. "Нас не запугают. Нас не смогут сдержать", - заявил Керри.

Как ранее сообщал УНИАН, в результате ряда терактов в Брюсселе 23 марта 2016 года пострадали более 300 человек, погибли – более 30.

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