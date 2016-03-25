США и Россия имеют цель уничтожить группировку "Исламское государство" - Керри

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров поздно вечером в четверг после более чем четырехчасовых переговоров между госсекретарем США Джоном Керри и президентом России Владимиром Путиным в Москве, передает Радио Свобода.

«Мы согласились относительно скорого начала прямых переговоров между правительственной делегацией Сирии и представителями оппозиции, что поможет продвигаться вперед», – сказал Лавров.

Он отметил, что Россия и США договорились наладить регулярный диалог для поиска взаимоприемлемых решений по актуальным вопросам.

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Джон Керри, в свою очередь, подчеркнул, что США и Россия имеют цель уничтожить группировку «Исламское государство» и другие экстремистские группировки в Сирии.

«Мы решили, что важно работать вместе, чтобы уничтожить группировку «Исламское государство» и «Фронт ан-Нусра». Решили, что Сирия должна быть единой страной», – сказал Керри.

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По его словам, Россия и США достигли согласия относительно общих действий в Сирии. Процесс политического перехода в этой стране и создание Конституции должны завершиться к августу, добавил Керри.

Джон Керри вновь призвал Россию повлиять на президента Сирии Башара аль-Асада для успеха переговорного процесса.