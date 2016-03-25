Сирийские войска ведут бои в километре от центра Пальмиры, ИГИЛ отступает - СМИ
Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев освободили площадь Эз-Зираа на южной окраине Пальмиры и преследуют отступающие банды террористов из группировки "Исламское государство".
По данным информационного агентства SANA, боевики выбиты из отеля Dedeman и с высоты, на которой находится телекоммуникационная башня, сообщает ТАСС. Войска ведут интенсивный обстрел позиций противника рядом со старинной крепостью эмира Фахреддина на западном въезде в Пальмиру.
Как сообщил губернатор провинции Хомс Таляль аль-Баррази, передовые армейские подразделения находятся примерно в километре от центральной части города.
Читайте такжеАрмия Ирака начала операцию по освобождению Мосула от ИГИЛ
По сведениям телестанции "Аль-Манар", в четверг правительственные силы сумели освободили территорию площадью 105 кв. км на южных и западных подступах к Пальмире. Противник был выбит из района Вади-эль-Кубур и со склонов горы Эт-Тар. Сирийские военнослужащие и ополченцы заняли штаб ИГ, который находился на одном из холмов во дворце Каср-эль-Музза.
"Мы говорим террористам, что наше наступление продолжается, и на Пальмире мы не остановимся. Мы дойдем до Ракки и уничтожим их повсюду", - заявил телестанции один из сирийских офицеров, принимающий участие в операции.